Monster Trucks | il fantasy d’azione avvincente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) Torna ild’azione stasera in tv, con il filmin onda su Italia 1 alle 21:20 ed in diretta streaming sul portale gratuito Mediaset Play. La pellicola racconta una storia di amicizia che si scontra contro gli interessi di imprenditori senza scrupoli, pronti ad infierire contro la natura pur di perseguire i propri interessi. La vicenda del filmsi arricchisce della fisicità dei personaggi: da una parte ci sono le tenere e spaventate creature, sostenute dal giovane dal volto pulito, e dall’altra gli adulti dallo sguardo truce e disabituato a guardare con candore e tenerezza. Un film per tutta la famiglia, capace di offrire qualche spunto di riflessione soprattutto per i più piccoli, assicurando un intrattenimento...