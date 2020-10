Lopalco | dovremmo comportarci come se fossimo in lockdown L' assessore pugliese richiama ai comportamenti individuali Scuola | si teme di più ciò che accade al di fuori

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco dovremmo

Dovremmo però individualmente e spontaneamente comportarci come se fossimo in lockdown», ha sottolineato Lopalco. «Ora - ha aggiunto - sappiamo bene che dobbiamo controllare i contagi ma non può farlo ...“Dovremmo individualmente e spontaneamente comportarci come se fossimo in lockdown”: lo ha detto ospite a Progress, su Sky TG24, l’assessore alla Sanità de ...