LIVE Varese-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quinta giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Varese-Virtus Bologna, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. La partita dell’Enerxenia Arena sarà uno dei due anticipi del turno in programma durante questo weekend, insieme a Reggio Emilia-Brescia. La Virtus Bologna si presenta in Lombardia con tanta voglia di riscatto dopo le due clamorose sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia: i felsinei, considerati dalla maggior parte degli addetti ai lavori come la seconda favorita al titolo alle spalle dell’Olimpia Milano, hanno ora un record di 2-2 e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della quinta giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la quinta giornata dellaA 2020-2021 di. La partita dell’Enerxenia Arena sarà uno dei due anticipi del turno in programma durante questo weekend, insieme a Reggio Emilia-Brescia. Lasi presenta in Lombardia con tanta voglia di riscatto dopo le due clamorose sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia: i felsinei, considerati dalla maggior parte degli addetti ai lavori come la seconda favorita al titolo alle spalle dell’Olimpia Milano, hanno ora un record di 2-2 e ...

All’Enerxenia Arena l’Openjobmetis Varese ospita la Segafredo Virtus Bologna nell’anticipo della quinta giornata di Serie A1 2020/2021. Entrambe le squadre al momento vantan ...

