LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: scatta la Q1, Marini all’attacco! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FP3 15.52 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Occhi puntati su Luca Marini, unico dei big costretto ad inseguire. 15.50 Luca Marini, secondo in classifica Mondiale dopo la scivolata di settimana scorsa, inizierà la qualifica dalla Q1. Il pilota di casa Sky insegue il secondo turno! 15.47 I piloti si preparano a scendere in pista per la dodicesima qualifica del 2020! Tra 15 minuti scopriremo i quattro che passeranno in Q2. 15.43 Il sole splende al MotorLand Aragon, tra pochi minuti inizia la Q1. 15.41 I tempi dei primi 14 piloti al termine delle prove libere. Questi piloti non prenderanno parte alla Q1, ma saranno protagonisti DIRETTAmente nella seconda sessione: 1 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FP3 15.52 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Occhi puntati su Luca, unico dei big costretto ad inseguire. 15.50 Luca, secondo in classifica Mondiale dopo la scivolata di settimana scorsa, inizierà la qualifica dalla Q1. Il pilota di casa Sky insegue il secondo turno! 15.47 I piloti si preparano a scendere in pista per la dodicesima qualifica del! Tra 15 minuti scopriremo i quattro che passeranno in Q2. 15.43 Il sole splende al MotorLand Aragon, tra pochi minuti inizia la Q1. 15.41 I tempi dei primi 14 piloti al termine delle prove libere. Questi piloti non prenderanno parte alla Q1, ma saranno protagonistimente nella seconda sessione: 1 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX ...

Morbidelli è stato il più veloce della terza sessione, alle sue spalle Nakagami e Quartararo. Le gare domenica live su Sky: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30 ...

Morbidelli è stato il più veloce della terza sessione, alle sue spalle Nakagami e Quartararo. Le gare domenica live su Sky: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30