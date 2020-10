Juventus-Verona | i precedenti e la “curiosa” statistica

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Una partita sempre molto affascinante, un classico incontro di Serie A dal sapore anni ’80. Ivedono il club bianconero in netto vantaggio sugli scaligeri per vittorie e gol fatti. Nelle partite giocate a Torino la Juve fa registrare un bottino di 25 vittorie e 4 pareggi in 29 incontri, con 66 gol fatti e 19 subiti. Dominio assoluto dell’attuale squadra guidata da Pirlo, infatti l’Hellas non ha mai vinto in trasferta e l’ultimo pareggio contro il club juventino risale al 1988 in un match terminato a reti bianche. Un numero davvero curioso quello che fa registrare il club allenato da Ivan Jurić. LEGGI ANCHE:, buone notizie per McKennie: è guarito dal Covid-19 LEGGI ANCHE: Calciomercato: retroscena Gosens, ...