Juventus | De Rossi e l’amore-odio del migliore dei nemici

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 24 ottobre 2020) La lente d’ingrandimento dei media definisce, come in un’agenda, gli argomenti di discussione della politica, dello sport e della cronaca. Il calcio non fa differenza, soprattutto quando queste tre componenti si riuniscono all’interno di una sfera di cuoio, con lacome tema principale, scatenando chi con il calcio – a volte – c’entra poco. Non è il caso di Daniele De, capitano della Roma con e senza Totti, che per i gialloè un qualcosa di più. Semmai, è il caso di chi solleva questioni annose, scomode, con il solo obiettivo di ingaggiare polemica. L’ex centrocampista della Nazionale si è espresso a Propaganda Live, su una domanda relativa agli Scudetti della: “Siccome Agnelli dice di rispettare le ...