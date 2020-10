In Piemonte da lunedì 26 ottobre divieto di spostamento dalle 23 alle 5 (Di sabato 24 ottobre 2020) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia, su tutto il territorio della Regione Piemonte a partire da lunedì 26 ottobre sono vietati gli spostamenti dalle 23 alle 5 del ... Leggi su gazzettadasti (Di sabato 24 ottobre 2020) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia, su tutto il territorio della Regionea partire da lunedì 26sono vietati gli spostamenti235 del ...

TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - rtl1025 : ?? Via libera al #coprifuoco notturno anche in #Piemonte. Sarà dalle 23 alle 5 del mattino, secondo quanto si appren… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Il #Piemonte ha deciso per il coprifuoco, scatterà da lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino. Nel… - ilPandoso : 'Da lunedì 26 anche il Piemonte avrà il coprifuoco, tutti a casa dalle 23 fino alle 05' Io alle 21 : - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Test molecolare, rapido antigenico, sierologico e salivare: Da lunedì 26 ottobre in Piemonte è possibile sott… -

