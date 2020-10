Il Covid non ferma i criminali | blitz nella villa di Luca Toni all’ora di cena È caccia ai rapinatori

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 ottobre 2020) «Giovedì sera tra le 19,30 e le 21,30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi». Così il campione del mondo di calcio, ha raccontato su Instagram il drammatico assalto alla suadi Montale, in provincia di Modena. A ennesima conche inon arrestano la loro attività neanche durante l’emergenza pandemia. L’annuncio dell’ex centravanti azzurro «La cosa che conta di più – ha proseguito l’ex centravanti azzurro – è che la mia famiglia sta bene. Non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento.Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma sopratutto affettivi.A seguito ...