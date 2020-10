Giro d’Italia 2020, sfida all’ultimo centimetro (Di sabato 24 ottobre 2020) Giro d’Italia 2020, sfida all’ultimo centimetro Per la prima volta nella storia dei 283 Grandi Giri mai disputati due corridori si presenteranno domani all’atto finale separati da meno di un secondo. Sono stati infatti i centesimi oggi, sul traguardo del Sestriere, ad assegnare il simbolo del comando all’australiano Jai Hindley (Team Sunweb) sul suo rivale l’inglese Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadier). Quest’ultimo, infatti, ha vinto lo sprint a due sul rivale appaiandolo in classifica grazie agli abbuoni. I centesimi di secondo, però, hanno stabilito che fosse l’oceanico a vestire la maglia rosa. Questa l’improbabile sentenza espressa dalla 20ma tappa che ha portato i corridori da Alba fino al Sestriere lungo 190 km contenenti la tripla scalata del colle tanto ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020)d’Italiaall’ultimoPer la prima volta nella storia dei 283 Grandi Giri mai disputati due corridori si presenteranno domani all’atto finale separati da meno di un secondo. Sono stati infatti i centesimi oggi, sul traguardo del Sestriere, ad assegnare il simbolo del comando all’australiano Jai Hindley (Team Sunweb) sul suo rivale l’inglese Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadier). Quest’ultimo, infatti, ha vinto lo sprint a due sul rivale appaiandolo in classifica grazie agli abbuoni. I centesimi di secondo, però, hanno stabilito che fosse l’oceanico a vestire la maglia rosa. Questa l’improbabile sentenza espressa dalla 20ma tappa che ha portato i corridori da Alba fino al Sestriere lungo 190 km contenenti la tripla scalata del colle tanto ...

