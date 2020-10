Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica ventesima tappa: vince Geoghegan Hart (Di sabato 24 ottobre 2020) Tao Geoghegan Hart ha conquistato la ventesima tappa del Giro d’Italia 2020, con partenza da Alba e arrivo a Sestriere. I 190 km del percorso proposto dalla penultima tappa del Giro hanno visto trionfare il ciclista britannico con 4:52.45, a seguire del quale sono arrivati gli australiani Jai Hindley e Rohan Dennis, fautori di ottime prestazioni individuali. Quinto inoltre Andrea Veldrame, a 1’34” da Geoghegan Hart: di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica di giornata. ordine DI ARRIVO ventesima tappa Giro D’ITALIA 2020: Geoghegan ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Taoha conquistato ladeld’Italia, con partenza da Alba e arrivo a Sestriere. I 190 km del percorso proposto dalla penultimadelhanno visto trionfare il ciclista britannico con 4:52.45, a seguire del quale sono arrivati gli australiani Jai Hindley e Rohan Dennis, fautori di ottime prestazioni individuali. Quinto inoltre Andrea Veldrame, a 1’34” da: di seguito l’d’arrivo e ladi giornata.DI ARRIVOD’ITALIA...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - annascot79 : @Alberto_Cirio i Centri commerciali chiusi per non creare assembramenti!! Perché non avete fermato il Giro d’ Italia???? - ecodelchisone : Giro d'Italia, a Sestriere cambia la maglia rosa: Hindley leader, tappa a Geoghean Hart -

