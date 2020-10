Genoa-Inter, Ranocchia: “Dedizione assoluta per questi colori, lavoro in silenzio” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Come prima cosa era fondamentale tornare alla vittoria, per dare entusiasmo al gruppo. Ci aspettano una serie di partite importanti ed era importante tornare a vincere, senza prendere gol. Ultimamente abbiamo preso troppi gol. Non era facile venire qui e vincere. L’abbiamo fatto convincendo, limitando totalmente il Genoa”. Queste le parole di Andrea Ranocchia al termine della vittoria dell’Inter per 2-0 sul campo del Genoa, con il giocatore umbro impegnato in tutti e novanta i minuti di gioco. “Sono contento per la mia prestazione e quella dei ragazzi -ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -Ho sempre lavorato in silenzio, cercando di farmi trovare pronto quando venivo chiamato in causa. Credo sia il mio pregio più grande. Se mi pentirò in futuro di essere rimasto ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “Come prima cosa era fondamentale tornare alla vittoria, per dare entusiasmo al gruppo. Ci aspettano una serie di partite importanti ed era importante tornare a vincere, senza prendere gol. Ultimamente abbiamo preso troppi gol. Non era facile venire qui e vincere. L’abbiamo fatto convincendo, limitando totalmente il”. Queste le parole di Andreaal termine della vittoria dell’per 2-0 sul campo del, con il giocatore umbro impegnato in tutti e novanta i minuti di gioco. “Sono contento per la mia prestazione e quella dei ragazzi -ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -Ho sempre lavorato in silenzio, cercando di farmi trovare pronto quando venivo chiamato in causa. Credo sia il mio pregio più grande. Se mi pentirò in futuro di essere rimasto ...

