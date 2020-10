Furia Inter, è giallo Hakimi: si valuta causa alla Uefa (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Inter deve fare i conti con un vero e proprio giallo: quello di Hakimi. Il club nerazzurro è furioso con la Uefa, giovedì era stata accertata la positività dell’ex Borussia Dortmund ma il risultato è stato smentito dal tampone svolto ieri dal club nerazzurro. Oggi un nuovo test che decreterà la stato di salute del calciatore marocchino ed in caso di esito negativo Hakimi potrebbe mettersi a disposizione di Conte per la trasferta di Genova contro il Genoa. Per l’Inter è stata un’ingiustizia quella di non poter schierare il calciatore per la partita di Champions League contro lo Shakhtar, primo match della fase a gironi della competizione che si è concluso sul risultato di 2-2. Il club starebbe pensando di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) L’deve fare i conti con un vero e proprio: quello di. Il club nerazzurro è furioso con la, giovedì era stata accertata la positività dell’ex Borussia Dortmund ma il risultato è stato smentito dal tampone svolto ieri dal club nerazzurro. Oggi un nuovo test che decreterà la stato di salute del calciatore marocchino ed in caso di esito negativopotrebbe mettersi a disposizione di Conte per la trasferta di Genova contro il Genoa. Per l’è stata un’ingiustizia quella di non poter schierare il calciatore per la partita di Champions League contro lo Shakhtar, primo match della fase a gironi della competizione che si è concluso sul risultato di 2-2. Il club starebbe pensando di ...

