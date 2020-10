Dalla batosta di Old Trafford al Mineirazo. Non solo Ajax, quante goleade nel calcio (Di sabato 24 ottobre 2020) La goleada dell'Ajax non è di certo passata inosservata, un 13-0 al Venlo a 10 anni esatti da un Psv-Feyenoord terminato 10-0. Sono tante le partite vinte con uno scarto così netto nella storia del calcioMANCHESTER-ROMAcaption id="attachment 1041817" align="alignnone" width="1024" Manchester United Roma, getty images/captionAd aver provato sulla propria pelle una batosta colossale è stata la Roma, che nell'Aprile 2007 venne travolta dall'uragano Manchester United ad Old Trafford nei quarti di finale della Champions League 2006-07. Una delle partite più tristi della storia della società capitolina.Mineirazocaption id="attachment 1041819" align="alignnone" width="1024" Mineirazo, getty images/captionMüller, Klose, Kroos (doppietta), Khedira e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) La goleada dell'non è di certo passata inosservata, un 13-0 al Venlo a 10 anni esatti da un Psv-Feyenoord terminato 10-0. Sono tante le partite vinte con uno scarto così netto nella storia delMANCHESTER-ROMAcaption id="attachment 1041817" align="alignnone" width="1024" Manchester United Roma, getty images/captionAd aver provato sulla propria pelle unacolossale è stata la Roma, che nell'Aprile 2007 venne travolta dall'uragano Manchester United ad Oldnei quarti di finale della Champions League 2006-07. Una delle partite più tristi della storia della società capitolina.caption id="attachment 1041819" align="alignnone" width="1024", getty images/captionMüller, Klose, Kroos (doppietta), Khedira e ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla batosta Festa per i 18 anni senza regole finisce sul web: 27 ragazzi multati Il Gazzettino Tremenda batosta per il Pescara: il bilancio 2016 giudicato irregolare in tribunale

Quel bilancio era non conforme e dunque va dichiarata la nullità della sua approvazione. Dal Tribunale dell'Aquila, sezione specializzata in materia d'impresa, giunge una sonora mazzata per Delfino Pe ...

Tre gare in A, bomber alternativi cercansi

In campionato i nerazzurri arrivano dalla batosta di Napoli. Zapata e Muriel sono sempre famelici ma un pensierino e anche di più lo si potrebbe fare su una rete di Ilicic , che è tornato in campo dop ...

