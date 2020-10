Covid Juventus, UFFICIALE: McKennie guarito! C’è attesa per Ronaldo (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid Juventus – Dopo aver passato 10 giorni in isolamento, finalmente Weston McKennie è guarito dal Covid. In casa Juventus, dopo Ronaldo, trovato positivo in nazionale, era risultato positivo anche l’ex Schalke. Inoltre la positivà dell’americano aveva messo in isolamento fiduciario tutto il gruppo squadra (61 persone tra staff e giocatori). Isolamento terminato ufficialmente ieri e in serata è arrivata anche la notizia della negatività di McKennie. Su Ronaldo situazione diversa. Covid Juventus, McKennie guarito: Ronaldo ancora positivo A confermarlo è una nota presente sul sito UFFICIALE della ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020)– Dopo aver passato 10 giorni in isolamento, finalmente Westonè guarito dal. In casa, dopo, trovato positivo in nazionale, era risultato positivo anche l’ex Schalke. Inoltre la positivà dell’americano aveva messo in isolamento fiduciario tutto il gruppo squadra (61 persone tra staff e giocatori). Isolamento terminato ufficialmente ieri e in serata è arrivata anche la notizia della negatività di. Susituazione diversa.guarito:ancora positivo A confermarlo è una nota presente sul sitodella ...

Ma per Paulo c'è una partita più importante da giocare: quella legata al rinnovo di contratto con la Juventus. La persistenza dell'isolamento juventino causa Covid-19 è stato uno degli elementi che ...

ma è scoppiata l’emergenza Coronavirus”. In questo periodo si parla molto di negazionismo. “Negazionisti ci si nasce. Conosco una persona che quando giocava continuava a pensare che la Juventus ...

