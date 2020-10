Covid, in arrivo nuovo Dpcm: le principali misure (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo quanto riporta la bozza, le nuove misure anti-Covid entreranno in vigore dal 25 ottobre; il possibile stop a ristoranti e bar da lunedì 26 ottobre ROMA – I numeri della diffusione del virus sono ancora in rialzo e mentre le varie regioni avanzano misure di contenimento e iniziative private, è in arrivo un nuovo … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo quanto riporta la bozza, le nuoveanti-entreranno in vigore dal 25 ottobre; il possibile stop a ristoranti e bar da lunedì 26 ottobre ROMA – I numeri della diffusione del virus sono ancora in rialzo e mentre le varie regioni avanzanodi contenimento e iniziative private, è inun… L'articolo proviene da YesLife.it.

borghi_claudio : @nadinograndi I cialtroni si fanno attendere non le primedonne. SEMPRE in ritardo, sempre fare aspettare le persone… - SkyTG24 : Nuovo dpcm, dalle palestre ai parrucchieri: le possibili restrizioni in arrivo - Agenzia_Ansa : 'In arrivo settimane complesse, guardia alta': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT ai partecipanti dell'assem… - infoitinterno : COVID - In arrivo il nuovo Dpcm: stop a palestre, teatri, eventi. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18 - infoitinterno : Covid: nuovo DPCM in arrivo, nella bozza stop alle attività di ristorazione dalle 18 e molto altro -