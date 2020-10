Covid, il virologo Palù: "Contrario al lockdown, il 95% è asintomatico" (Di sabato 24 ottobre 2020) Sul Coronavirus c’è tanto allarmismo, il 95% dei casi è asintomatico. A dichiararlo è il virologo Giorgio Palù. Coronavirus, Palù: “C’è tanto allarmismo, basta con l’isteria” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Sul Coronavirus c’; tanto allarmismo, il 95% dei casi. A dichiararlo; ilGiorgio;. Coronavirus,;: “C’; tanto allarmismo, basta con l’isteria” su Notizie.it.

welikeduel : 'Io non sono un virologo, tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti anni.' Daniele De Rossi a #propagandalive - giovannivernia : ho letto un articolo che dal titolo doveva spiegare, grazie a un virologo, come mai col caldo il Covid era meno dif… - repubblica : Pregliasco: 'Coprifuoco? Per me andrebbe fatto già dall'ora dell'aperitivo' - Janus0148 : #coronavirus #Covid_19 [Cos'è successo al Corsera? Si vuol far buttare fuori dal 'mainstream'? -ndt-] Il virologo… - Cesare6677 : RT @VeronelliD: Una voce fuori dal coro politico/virologo/mediatico che invoca (irresponsabilmente) l’ennesimo #lockdown, dopo il quale rac… -