Coronavirus: Francia, nuovo record, oltre 42.000 contagi in 24 ore (Di sabato 24 ottobre 2020) In aumento le rianimazioni, dove oggi ci sono quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.441 letti occupati da ammalati Covid. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) In aumento le rianimazioni, dove oggi ci sono quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.441 letti occupati da ammalati Covid.

PARIGI – Nuovo record di contagi in Francia, dove la situazione della pandemia non sembra rallentare: 42.032 da ieri, secondo il sito del governo, contro i 41.622 registrati ieri. I tamponi sono, in ...

Ultime notizie ultim’ora oggi 24 ottobre: Coronavirus, i numeri continuano a salire in Italia e preoccupano, ecco il bollettino di ieri.

