Coronavirus, casi in calo, ma con meno tamponi,: 2.306 in provincia, 1.010 a Milano città (Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ottobre 2020 - In Lombardia sono 4.596 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, con 32.749 tamponi processati. Ieri con 36.963 tamponi i nuovi contagi erano 4.916. Il dato più ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020), 24 ottobre 2020 - In Lombardia sono 4.596 i nuoviaccertati nelle ultime 24 ore, con 32.749processati. Ieri con 36.963i nuovi contagi erano 4.916. Il dato più ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 24 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 203.182 • Deceduti: 37.210 (+151) • Dimessi/Guariti: 264.1… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - TgLa7 : Sono il 15% - su 6.628 ad oggi attivi - i posti letto occupati in #terapiaintensiva per casi #covid Così dal repor… - cosmico77 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - mariarosariafil : RT @rep_roma: Lazio, Bollettino Coronavirus: 1687 casi positivi, 728 a Roma. Cresce il rapporto tamponi contagiati, 7% [di Laura Barbuscia]… -