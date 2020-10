Call of Duty Black Ops Cold War, la modalità Zombies Onslaught sarà esclusiva PlayStation per 12 mesi (Di sabato 24 ottobre 2020) Il publisher Activision ha recentemente confermato una nuova modalità per Call of Duty: Black Ops Cold War: si tratta della modalità cooperativa Zombies Onslaught. Sfortunatamente, non tutti potranno giocarla fin dal day-one, dato che si tratta di un bonus esclusivo per le versioni PlayStation e tale resterà per ben 12 mesi.La modalità co-op Zombies Onslaught è separata dalla campagna Zombie principale quindi non vi preoccupate: chi vuole eliminare ondate di non-morti potrà farlo tranquillamente su tutte le piattaforme. L'esclusività è legata solo a questa modalità, descritta come un'esperienza a due giocatori, adrenalinica, estesa in molte delle principali ... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 ottobre 2020) Il publisher Activision ha recentemente confermato una nuova modalità perofOpsWar: si tratta della modalità cooperativa. Sfortunatamente, non tutti potranno giocarla fin dal day-one, dato che si tratta di un bonus esclusivo per le versionie tale resterà per ben 12.La modalità co-opè separata dalla campagna Zombie principale quindi non vi preoccupate: chi vuole eliminare ondate di non-morti potrà farlo tranquillamente su tutte le piattaforme. L'esclusività è legata solo a questa modalità, descritta come un'esperienza a due giocatori, adrenalinica, estesa in molte delle principali ...

