Animi accesi tra giovani: Mazzeo (GD) attacca Santoro (Lega) (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Da alcune immagini notturne emerge che Dante Santoro, nonostante la sua giovane età, inizi a soffrire di gravi problemi di amnesia e coerenza. Ormai l’ex deluchiano, grillino, dema, ora leghista è in grado solo di operare azioni di vero e propria incoerenza politica” dice Marco Mazzeo, segretario dei giovani Democratici di Salerno. Continua: “Era contrario al Covid center di Salerno. Ricordiamo la sua passerella con il suo leader milanese. Adesso ha cambiato idea con i suoi amici. Ora alimenta assembramenti con la scusa del coprifuoco ma dimentica che anche i Governatori di Regione della Lega (il suo partito attuale anche se lui cambia casacca alla velocità del vento) hanno già adottato il coprifuoco per difendere la salute ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Da alcune immagini notturne emerge che Dante, nonostante la sua giovane età, inizi a soffrire di gravi problemi di amnesia e coerenza. Ormai l’ex deluchiano, grillino, dema, ora leghista è in grado solo di operare azioni di vero e propria incoerenza politica” dice Marco, segretario deiDemocratici di Salerno. Continua: “Era contrario al Covid center di Salerno. Ricordiamo la sua passerella con il suo leader milanese. Adesso ha cambiato idea con i suoi amici. Ora alimenta assembramenti con la scusa del coprifuoco ma dimentica che anche i Governatori di Regione della(il suo partito attuale anche se lui cambia casacca alla velocità del vento) hanno già adottato il coprifuoco per difendere la salute ...

puntodivita : @disjointedhaze Animi accesi. - fraancescaa00 : RT @drakesmamy: Oppini: 'stanotte sembrava di stare in una serra, era caldissimo' MTR: 'forse perché ieri sera si erano accesi gli animi' (… - blujasmine3 : RT @drakesmamy: Oppini: 'stanotte sembrava di stare in una serra, era caldissimo' MTR: 'forse perché ieri sera si erano accesi gli animi' (… - drakesmamy : Oppini: 'stanotte sembrava di stare in una serra, era caldissimo' MTR: 'forse perché ieri sera si erano accesi gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Animi accesi Animi accesi tra giovani: Mazzeo (GD) attacca Santoro (Lega) anteprima24.it Uomini e Donne oggi, Gemma: passione con Biagio, ma arriva la delusione

L’uomo arriva nel programma, chiaramente, per conoscere le dame e trovare la sua anima gemella. Dopo di che, Maria De Filippi manda in onda un video che ritrae Gemma Galgani e Tina Cipollari durante ...

Grande Fratello: Zorzi vs l'ex moglie di Briatore

Matilde Brandi, ultima eliminata del GF Vip 5, ha mandato un messaggio a tutti gli ex compagni d’avventura. Le parole della showgirl hanno dato il via ad una lite molto accesa tra Tommaso Zorzi ed Eli ...

L’uomo arriva nel programma, chiaramente, per conoscere le dame e trovare la sua anima gemella. Dopo di che, Maria De Filippi manda in onda un video che ritrae Gemma Galgani e Tina Cipollari durante ...Matilde Brandi, ultima eliminata del GF Vip 5, ha mandato un messaggio a tutti gli ex compagni d’avventura. Le parole della showgirl hanno dato il via ad una lite molto accesa tra Tommaso Zorzi ed Eli ...