Xbox Series X S vs PS5 anche suitelecomandi! Major Nelson lancia l' ennesima frecciata

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Di certo i livelli del video sul funzionamento dei giochi usati su PS4 è lontanissimo ma la console war, per quanto bistrattata e condannata dai vertici di tutte le compagnie è ancora assolutamente presente, semplicemente è leggermente più soft e si gioca con molta più decisione sulle "frecciatine".In questo senso Microsoft è probabilmente la più attiva e spesso gli annunci di Sony riguardanti PS5 diventano una buona occasione per sottolineare come la compagnia di Redmond abbracci politiche diverse e sulla carta più dalla parte del consumatore quando si parla diX/S. Sia chiaro, non stiamo assolutamente condannando le "risposte" dell'universo, le stiamo solo evidenziando. In fondo il marketing èquesto, è...