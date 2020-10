Varese-Virtus Bologna oggi in tv | data | orario e diretta streaming basket Serie A1 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) All’Enerxenia Arena l’Openjobmetisospita la Segafredonell’anticipo della quinta giornata diA1. Entrambe le squadre al momento vantano due successi, anche se le V nere navigano sicuramente in acque migliori alla luce dei quattro successi consecutivi in Eurocup e la tranquillità di poter raggiungere agevolmente i playoff. Sabato 24 ottobre alle ore 20.30 inizierà la contesa che potrete vedere intv su Eurosport 2 ed in livesu Eurosport Player. Sabato 24 ottobre, Ore 20.30 –Openjobmetis-Segafredo(Eurosport 2 e Eurosport Player) SEGUI ...