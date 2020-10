Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Il Litigio tra Gemma e Biagio! (Di venerdì 23 ottobre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: in studio scoppia un forte battibecco tra Gemma e Biagio dopo la decisione di quest’ultimo di continuare a conoscere le altre due dame. Intanto si presenta un nuovo cavaliere… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, si è parlato principalmente della conoscenza tra Gemma e Biagio. I due hanno litigato e la Galgani è apparsa molto irritata per via delle diverse frequentazioni che sta portando avanti il cavaliere. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: l’arrivo di Giuseppe! La Puntata si apre con la presentazione di Giuseppe, un nuovo cavaliere. ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 23 ottobre 2020)di: in studio scoppia un forte battibecco trae Biagio dopo la decisione di quest’ultimo di continuare a conoscere le altre due dame. Intanto si presenta un nuovo cavaliere… Nelladidi, si è parlato principalmente della conoscenza trae Biagio. I due hanno litigato e la Galgani è apparsa molto irritata per via delle diverse frequentazioni che sta portando avanti il cavaliere. Ecco che cosa è successo.di: l’arrivo di Giuseppe! Lasi apre con la presentazione di Giuseppe, un nuovo cavaliere. ...

