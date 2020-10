Sassuolo-Torino | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’anticipo della quinta giornata di Serie A vedrà sfidarsial Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli emiliani sognano un primato in classifica per una notte, ilvuole schiodarsi dallo zero in classifica. Queste lescelte da De Zerbi e Giampaolo.(4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi.(4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.All. Giampaolo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.