Presto nuove restrizioni in tutta Italia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nuovo giro di restrizioni. Che siano valide per tutta Italia. Giuseppe Conte ha passato l’intera giornata chiuso nel suo studio a Palazzo Chigi, immerso in una girandola di telefonate con i ministri, analisi dei dati, ipotesi di interventi: E contemporaneamente seguendo un flusso di aggiornamenti continuo e drammatico, dall’appello di cento scienziati per un intervento subito, all’annuncio di chiusura della Campania di Vincenzo De Luca fino alla diffusione del report settimanale dell’Istituto nazionale di sanità, che ritiene “necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitarie”. E al contraccopo che ne è derivato.Il presidente del Consiglio non ha nessuna intenzione di cedere ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nuovo giro di. Che siano valide per. Giuseppe Conte ha passato l’intera giornata chiuso nel suo studio a Palazzo Chigi, immerso in una girandola di telefonate con i ministri, analisi dei dati, ipotesi di interventi: E contemporaneamente seguendo un flusso di aggiornamenti continuo e drammatico, dall’appello di cento scienziati per un intervento subito, all’annuncio di chiusura della Campania di Vincenzo De Luca fino alla diffusione del report settimanale dell’Istituto nazionale di sanità, che ritiene “necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitarie”. E al contraccopo che ne è derivato.Il presidente del Consiglio non ha nessuna intenzione di cedere ...

Nuovo Dpcm in arrivo, coprifuoco e stretta sugli spostamenti tra le Regioni. Conte esclude il lockdown

Le ulteriori misure restrittive dovrebbero arrivare nel week end. Ormai la direzione - come sottolineano diversi ministri - è quella. Tra le ...

