Nuovi bus per Napoli, bando aperto ai titolari di Ncc e pullman turistici (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Su sollecitazione del Comune di Napoli, Anm (Azienda napoletana mobilità) ha avviato da alcuni giorni, dopo l’approvazione della Regione Campana che trasferirà le risorse necessarie destinate dal Ministero dei Trasporti, le procedure di gara per l’individuazione di un soggetto cui sub affidare l’esecuzione di servizi aggiuntivi nei tempi più rapidi possibili”. E’ quanto fa sapere il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini. “Questo è possibile – aggiunge Panini – perché Anm ha varato il Piano dei servizi integrativi 2020–21 per il trasporto pubblico locale. Il Piano nasce da un proficuo rapporto con gli operatori Ncc e dei bus turistici costruito nelle prime settimane di settembre ed ha l’obiettivo di incrementare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Su sollecitazione del Comune di, Anm (Azienda napoletana mobilità) ha avviato da alcuni giorni, dopo l’approvazione della Regione Campana che trasferirà le risorse necessarie destinate dal Ministero dei Trasporti, le procedure di gara per l’individuazione di un soggetto cui sub affidare l’esecuzione di servizi aggiuntivi nei tempi più rapidi possibili”. E’ quanto fa sapere il vicesindaco di, Enrico Panini. “Questo è possibile – aggiunge Panini – perché Anm ha varato il Piano dei servizi integrativi 2020–21 per il trasporto pubblico locale. Il Piano nasce da un proficuo rapporto con gli operatori Ncc e dei buscostruito nelle prime settimane di settembre ed ha l’obiettivo di incrementare ...

lookati_inside : @salvosottile La tesi reggerebbe se ad ogni mandato si partisse con bus nuovi, e visto che prima non bruciavano mai… - lookati_inside : @LegaSalvini Mi dici, per piacere, quanti bus nuovi ha tirato fuori la Raggi in 2 anni e quanti il vostro amico Alemagno? - mariobianchi18 : 'Il pubblico può funzionare bene. Lo dimostra ciò che abbiamo fatto a Roma con Atac. L’abbiamo salvata, tutelato 12… - OQuotidianaBlog : RT @stef_oggiscendo: 'Ciao sono uno dei 555 nuovi bus' ho 2 porte, una chiusa per la sicurezza dell'autista. Rimane solo l'altra per salire… - LauraGio_75 : RT @ManuPalo67: @PCossu @salvosottile SEI UN BUJIARDOOOOOO O TE SERVENO OCCHIALI NUOVI ? Bus in fiamme, attimi di paura a Cagliari: interv… -