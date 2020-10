Né bufala né complotto. Ecco perché non si possono prenotare i treni dal 13 dicembre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Il fatto che non si possa prenotare un treno a partire dal 13 dicembre ha scatenato sia i sospetti di un lockdown in arrivo che le condanne di chi invece ritiene che la notizia – che abbiamo dato anche noi del Primato Nazionale – sia una bufala. Proprio perché ci sono giunte anche proteste da chi lavora nel settore del trasporto ferroviario e ha lamentato che puntualmente tutti gli anni scatta questa non-notizia, abbiamo voluto capirci qualcosa di più. Blocco prenotazioni dovuto al cambio dell’orario Il blocco delle prenotazioni dal 13 dicembre in poi, sia sul sito di trenitalia che su quello di Italo, è dovuto al fatto che proprio in quel fine settimana c’è il cambio dell’orario ferroviario nazionale, da estivo a invernale. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Il fatto che non si possaun treno a partire dal 13ha scatenato sia i sospetti di un lockdown in arrivo che le condanne di chi invece ritiene che la notizia – che abbiamo dato anche noi del Primato Nazionale – sia una. Proprio perché ci sono giunte anche proteste da chi lavora nel settore del trasporto ferroviario e ha lamentato che puntualmente tutti gli anni scatta questa non-notizia, abbiamo voluto capirci qualcosa di più. Blocco prenotazioni dovuto al cambio dell’orario Il blocco delle prenotazioni dal 13in poi, sia sul sito ditalia che su quello di Italo, è dovuto al fatto che proprio in quel fine settimana c’è il cambio dell’orario ferroviario nazionale, da estivo a invernale. ...

Ultime Notizie dalla rete : bufala complotto Qanon, Facebook blocca tutti gli account. Troppe fake news CorCom Fedez con la mascherina già nel 2019. "Perché?": impazza la teoria del complotto

Che il cantante sapesse giù tutto? È questa l'ipotesi avanzata in un post complottista riportato dal sito Bufale.net: "A proposito Fedez, cosa ci facevi con la mascherina l’8 settembre 2019? Hai avuta ...

Mancava solo il complotto di Papa Francesco che parla per «spianare la strada alla legge Zan»

LEGGI ANCHE > Per Adinolfi il Papa non ha mai detto «i gay devono poter far famiglia», sono stati i «traduttori maligni» Post che circolano sui social – nel caso specifico su Facebook – e condivisi da ...

