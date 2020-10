Mondo di mezzo, confermata in Appello condanna a 6 anni per Alemanno (Di venerdì 23 ottobre 2020) commenta ansa confermata in Appello la condanna a sei anni di reclusione per l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, coinvolto in uno dei filoni dell'inchiesta sul cosiddetto 'Mondo di mezzo'. L'accusa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) commenta ansainlaa seidi reclusione per l'ex sindaco di Roma, Gi, coinvolto in uno dei filoni dell'inchiesta sul cosiddetto 'di'. L'accusa ...

repubblica : Mondo di Mezzo, per Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione - Agenzia_Ansa : #MondoDiMezzo, confermata in appello la condanna a sei anni per #Alemanno L'accusa è di corruzione e finanziamento… - carlogubi : La libertà di movimento è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Oggi questo dir… - RGuain : RT @repubblica: Mondo di Mezzo, per Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione - sulsitodisimone : Processo Mondo di Mezzo: Alemanno condannato a 6 anni in Appello -