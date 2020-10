M5s, Di Battista: “Se cade la regola dei due mandati me ne vado, con il Pd finiamo all’8%” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Se il M5S dovesse decidere per un terzo mandato anche ai parlamentari, Alessandro Di Battista lo lascerebbe. “Non sarebbe piu’ il Movimento in cui mi ritroverei. Restare fermi a due mandati non e’ un’opzione, ma una regola fondativa del Movimento”. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Se il M5S dovesse decidere per un terzo mandato anche ai parlamentari, Alessandro Di Battista lo lascerebbe. “Non sarebbe piu’ il Movimento in cui mi ritroverei. Restare fermi a due mandati non e’ un’opzione, ma una regola fondativa del Movimento”.

repubblica : M5S, Di Battista avverte: 'Se decade la regola dei due mandati, me ne vado dal Movimento' - fleinaudi : #BuonaPagina 'L’illusione 'democratica' del metodo M5S' Sabino #Cassese @Corriere ??Alessandro Di Battista ha dich… - Adesposto : M5S, Di Battista avverte: 'Se decade la regola dei due mandati, me ne vado dal Movimento' - PozzifPozzi : M5S, Di Battista avverte: 'Se decade la regola dei due mandati, me ne vado dal Movimento' - vincemes70 : RT @repubblica: M5S, Di Battista avverte: 'Se decade la regola dei due mandati, me ne vado dal Movimento' -