Lewandowski "il privilegiato": gioca alla PlayStation 5 prima della sua uscita. Fan invidiosi e curiosi… (Di venerdì 23 ottobre 2020) Questa volta Robert Lewandowski non fa parlare di sé per un gol o una prodezza col suo Bayern Monaco ma per aver posato con il joystick della PlayStation 5. Nulla di male se non fosse che la nota console Sony ancora non sia ufficialmente uscita sul mercato.Lewandowski e la gelosia socialcaption id="attachment 1041121" align="alignnone" width="474" Lewandowski (Instagram)/captionCome si vede dalle immagini pubblicate dal bomber polacco, il centravanti sembra giocare con la nuova PlayStation 5 la cui uscita ufficiale è prevista per il prossimo 19 novembre. Lo scatto su Instagram di Lewandowski ha destato molta curiosità e un certo pizzico di invidia da parte dei fan e dei tanti amanti ...

