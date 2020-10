Leone e il bacio con una bambina “e se avesse baciato un maschietto?” | la risposta di Chiara Ferragni

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ha pubblicato il video di un tenero bacetto trae una. Tra i tanti commenti un ragazzo ha scritto: “Se fosse stato con un suo amichetto? Sarebbe scappato il bacino oppure è too much?”. La regina delle influencer pochi minuti dopo ha risposto con estrema tranquillità: “Se anche scappasse non sarebbe assolutamente un problema. Leo è nato in una famiglia che pensa che l’amore non abbia limiti”. Qualcuno ha accusato la moglie di Fedez di ipocrisia, ma non penso sia questo il caso, ricordiamoci cheè la stessa che qualche settimana fa ha asfaltato un omofobo che le chiedeva cosa avrebbe fatto sevisto un cartone o una serie con due gay: ...