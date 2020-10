La vita in diretta, Matano si vendica della Cuccarini: colpo grosso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al timone de La vita in diretta da solo, sembra che la conduzione in solitaria di Alberto Matano stia dando ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. La vita in diretta, gli ascolti premiano Matano Finito al centro dell’attenzione per via dei rapporti non proprio idilliaci con Lorella Cuccarini, Alberto Matano è riuscito a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al timone de Lainda solo, sembra che la conduzione in solitaria di Albertostia dando ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Lain, gli ascolti premianoFinito al centro dell’attenzione per via dei rapporti non proprio idilliaci con Lorella, Albertoè riuscito a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

DavideMinnella : RT @GiusCandela: Matano in solitaria funziona: #lavitaindiretta supera l'edizione della Cuccarini e batte #pomeriggio5 di Barbara D'Urso ht… - Daniela28399848 : RT @GiusCandela: Matano in solitaria funziona: #lavitaindiretta supera l'edizione della Cuccarini e batte #pomeriggio5 di Barbara D'Urso ht… - KatiaManduca : @benerinaldi @albmatano @vitaindiretta @RaiUno Ho seguito i tuoi interventi a La vita in diretta e sottoscrivo tutt… - RottoMeso : Ma se hanno fatto di tutto per boicottarla! Sui social abbondano i peracottari, perché non fare lo stesso con… - bio76ab : @CliffBurton6528 ??????no! Io non guardavo la D’Urso, ma “La vita in diretta “. Non credo ci sia molta differenza. -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta La Vita in Diretta, la conduzione in solitaria di Alberto Matano? In molti pensavano a un flop ma i dati… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, dramma Campania: De Luca chiede il lockdown totale

Napoli, 23 ott. (askanews) - La Campania chiuderà tutto come avvenuto a marzo, indipendentemente da quello che deciderà il governo nazionale.

La vita in diretta, Alberto Matano ad un ospite: “Non voglio polemizzare”

Alberto Matano a La vita in diretta chiarisce con un ospite: "Non voglio polemizzare" Alberto Matano ha aperto la seconda parte de La vita in diretta di ...

Napoli, 23 ott. (askanews) - La Campania chiuderà tutto come avvenuto a marzo, indipendentemente da quello che deciderà il governo nazionale.Alberto Matano a La vita in diretta chiarisce con un ospite: "Non voglio polemizzare" Alberto Matano ha aperto la seconda parte de La vita in diretta di ...