Juventus | Morata stupisce e si prende i complimenti di Tardelli

Alvaro Morata in questo inizio di stagione ha sorpreso un pò tutti, dai più scettici ai suoi più grandi sostenitori. 3 gol in 3 uscite con la maglia della Juventus, davvero niente male. Un'ottima prestazione contro la Dinamo Kiev e un'intesa con Kulusevski tutt'altro che scontato, visto che inizialmente il l'impiego dello spagnolo si prospettava al fianco di Ronaldo, e in perenne ballottaggio con Dybala. Dell'ex Atletico Madrid ha parlato anche l'ex bianconero, Marco Tardelli che lo ha elogiato: "Un ragazzo arrivato a Torino alcuni anni fa, forse non apprezzato come dovuto, tornato indietro senza lasciare un segno importante nel nostro campionato. Verso la fine del mercato, quando ormai sia Dzeko che Suarez sono svaniti, ecco Morata è tornato in auge ...

