Il fisico Parisi | “Contro il Covid misure forti | o oltre 400 morti in 15 giorni”

Drammatico e urgente l'allarme lanciato dal fisico Parisi (La Sapienza): "Contro il Covid misure forti, o oltre 400 morti in 15 giorni". Al suo appello al governo si uniscono centinaia di esperti e ricercatori italiani. Fanno paura i numeri macinati dal Covid-19 nel nostro Paese. Se già il virologo Crisanti ha parlato nelle scorse ore …

