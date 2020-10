Golf, Open d’Italia 2020: bene Canter e McGowan, obiettivo rimonta per Paratore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continua a dominare l’Open d’Italia 2020 l’inglese Laurie Canter, il quale sta vivendo uno splendido periodo e lo sta dimostrando allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia). Dopo un primo giro da urlo, il britannico riesce a confermarsi, inanellando ben tre birdie nelle prime cinque buche nel secondo round. bene anche il suo connazionale Ross McGowan, che con il suo 64 (-8) vanta il miglior punteggio di giornata. Infine sorride l’austriaco Bernd Wiesberger, il quale prova a difendere il titolo e conclude la seconda manche con un buon 68 (-4). Per quanto riguarda gli azzurri, è arrivata l’attesa reazione di Renato Paratore: la sua rimonta potrebbe partire dal birdie realizzato alla terza buca. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continua a dominare l’d’Italial’inglese Laurie, il quale sta vivendo uno splendido periodo e lo sta dimostrando allo ChervòClub San Vigilio di Pozzolengo (Brescia). Dopo un primo giro da urlo, il britannico riesce a confermarsi, inanellando ben tre birdie nelle prime cinque buche nel secondo round.anche il suo connazionale Ross, che con il suo 64 (-8) vanta il miglior punteggio di giornata. Infine sorride l’austriaco Bernd Wiesberger, il quale prova a difendere il titolo e conclude la seconda manche con un buon 68 (-4). Per quanto riguarda gli azzurri, è arrivata l’attesa reazione di Renato: la suapotrebbe partire dal birdie realizzato alla terza buca.

Ultime Notizie dalla rete : Golf Open Open d'Italia, Canter inarrestabile, sorpresa McGowan

Inarrestabile. Non ci sono altri aggettivi per la performance mostrata fin qui all'Open d'Italia da Laurie Canter. (ANSA) ...

Golf: l’atleta paralimpico Tommaso Perrino tra i protagonisti della 77esima edizione degli Open d’Italia

ROMA - Ci sarà anche Tommaso Perrino agli Open d’Italia 2020. La 77esima edizione della massima competizione italiana di golf, pertanto, vedrà in gara anche l’atleta paralimpico livornese e non è cert ...

