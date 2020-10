Gf Vip Zorzi e Gregoraci | scontro frontale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ieri sera, a causa delle parole di Matilde Brandi, è scoppiata una dura lite tra Elisabettae Tommasoche, di nuovo, si sono attaccati contribuendo a spaccare ancora di più la casa! Ieri sera in un video messaggio arrivato nella Casa del Grande Fratello Matilde Brandi, ormai eliminata, ha voluto mettere i puntini sulle i e per farlo si è scagliata contro quelli che erano statiArticolo completo: dal blog SoloDonna

gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Serena Enardu querela Tommaso Zorzi: “Mi ha chiamata scema” - geppy2911 : Gf Vip, urla furiose nella Casa tra E.Gregoraci e T.Zorzi: «Sei una para... - zazoomblog : “Francesco Oppini con Tommaso Zorzi…”. GF Vip la voce è grossa. Anche Alba Parietti ha nascosto qualcosa - #“Franc… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5: l’aereo per Tommaso Zorzi dal misterioso Simone (video) - #Grande #Fratello #l’aereo… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, nuovi dissapori tra #TommasoZorzi e #FrancescoOppini, che poi discute anche con #StefaniaOrlando! -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zorzi

Giornata di aerei al Grande Fratello Vip, dopo quello per i Gregorelli e per Dayane Mello, è arrivata la volta anche per Tommaso Zorzi. Non è il primo che l’influencer riceve, anzi. Già la scorsa ...Serena Enardu ha querelato Tommaso Zorzi. È quanto si apprende nelle ultime ore in rete. A fornire i primi dettagli del fatto è stato il sito Biccy, che ha riportato le parole che l’ex tronista ed ex ...