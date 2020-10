Galleria Vittoria: le verifiche strutturali termineranno entro fine novembre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Comune di Napoli: la commissione Infrastrutture ha fatto il punto sulle verifiche strutturali in corso alla Galleria Vittoria. Nella riunione di ieri della commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, aggiornamenti sulle verifiche in corso nella Galleria Vittoria che collega Via Acton a Via Chiatamone e su altri lavori stradali in città. Sono intervenuti l’assessora alle … Leggi su 2anews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Comune di Napoli: la commissione Infrastrutture ha fatto il punto sullein corso alla. Nella riunione di ieri della commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, aggiornamenti sullein corso nellache collega Via Acton a Via Chiatamone e su altri lavori stradali in città. Sono intervenuti l’assessora alle …

quicampiflegrei : Napoli, Galleria Vittoria: le verifiche strutturali termineranno entro la fine di novembre

