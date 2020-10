Federica Pellegrini criticata sui social, la dura risposta della campionessa: “mi rifiuto di aver paura di parlare” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Federica Pellegrini si sfoga duramente contro chi la attacca sui social. La Divina è finita nella bufera perchè ha raccontato di aver accompagnato la madre a fare il tampone, nonostante fosse positiva al coronavirus e sintomatica. La nuotatrice azzurra ha spiegato nei giorni scorsi di aver avuto l’autorizzazione dalla dottoressa dell’Asl, postando anche sui social le parole del direttore della struttura, che le danno ragione. “Finché sbaglio una gara e mi dicono che non valgo niente, vabbè. Ma le accuse di scorrettezza, gli insulti personali… C’è una marea sommersa e trasversale che aspettava il momento buono per venire fuori. Ma non si può vivere con la ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020)si sfogamente contro chi la attacca sui. La Divina è finita nella bufera perchè ha raccontato diaccompagnato la madre a fare il tampone, nonostante fosse positiva al coronavirus e sintomatica. La nuotatrice azzurra ha spiegato nei giorni scorsi diavuto l’autorizzazione dalla dottoressa dell’Asl, postando anche suile parole del direttorestruttura, che le danno ragione. “Finché sbaglio una gara e mi dicono che non valgo niente, vabbè. Ma le accuse di scorrettezza, gli insulti personali… C’è una marea sommersa e trasversale che aspettava il momento buono per venire fuori. Ma non si può vivere con la ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - Corriere : L'intervista a Federica Pellegrini. Come procede la sua quarantena? «Oggi ho sentito un retrogusto lontano di aran… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - infoitsport : Federica Pellegrini accompagna la madre per il tampone pur essendo positiva: 'Mi ha autorizzato l'Asl' - infoitsport : Federica Pellegrini viola la quarantena, Lucarelli: “Scusa surreale” -