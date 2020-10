Bonus Inps: 1800euro per i lavoratori più colpiti dalla crisi da Covid-19 (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ in arrivo il Bonus Inps di 1800 euro per i lavoratori più colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19. Si tratta di un Bonus che era già previsto dal decreto c.d. “rilancio”. Sarà erogato ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno subìto gravi conseguenze a causa del lockdown nonché ai lavoratori stagionali e agli occasionali. … L'articolo Bonus Inps: 1800euro per i lavoratori più colpiti dalla crisi da Covid-19 proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ in arrivo ildi 1800 euro per ipiùdovuta al-19. Si tratta di unche era già previsto dal decreto c.d. “rilancio”. Sarà erogato aidipendenti ed autonomi che hanno subìto gravi conseguenze a causa del lockdown nonché aistagionali e agli occasionali. … L'articoloper ipiùda-19 proviene da YesLife.it.

