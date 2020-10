Blocco mobilità interprovinciale in Campania, il chiarimento: ecco a chi non si applica (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Regione ha precisato alcuni punti in merito all’ordinanza che impone il Blocco della mobilità interprovinciale in Campania. Il divieto di mobilità interprovinciale in Campania, non si applica per i cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. E’ il … Leggi su 2anews (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Regione ha precisato alcuni punti in merito all’ordinanza che impone ildella mobilitàin. Il divieto di mobilitàin, non siper i cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. E’ il …

