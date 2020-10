Atalanta-Sampdoria, Gasperini: “Impegno oneroso, Malinovskyi disponibile. Formazione? Inseriremo nuovi elementi” (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' tutto pronto per Atalanta-Sampdoria.Manca sempre meno ad Atalanta-Sampdoria, sfida valida per la settima giornata di Serie A, al "Gewiss Stadium". Un match analizzato alla viglia dal tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."È un impegno oneroso anche perché ci sono poche ore, ma è tipico di tutte le squadre impegnate nelle coppe e con tanti giocatori in nazionali. È una prova di resistenza e di adattamento da parte dei giocatori. Dobbiamo passare velocemente da una gara all'altra. Ci saranno anche Ajax e Liverpool, dobbiamo essere bravi. Siamo nel vivo sia del campionato che della Champions, la partita con l'Ajax sarà importante. Vincere con gli olandesi ci darebbe una posizione di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' tutto pronto per.Manca sempre meno ad, sfida valida per la settima giornata di Serie A, al "Gewiss Stadium". Un match analizzato alla viglia dal tecnico della Dea, Gian Piero, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."È un impegnoanche perché ci sono poche ore, ma è tipico di tutte le squadre impegnate nelle coppe e con tanti giocatori in nazionali. È una prova di resistenza e di adattamento da parte dei giocatori. Dobbiamo passare velocemente da una gara all'altra. Ci saranno anche Ajax e Liverpool, dobbiamo essere bravi. Siamo nel vivo sia del campionato che della Champions, la partita con l'Ajax sarà importante. Vincere con gli olandesi ci darebbe una posizione di ...

