Andrea Damante a 'Verissimo': "Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia De Lellis dai social, avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso" (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' apparso deluso e amareggiato Andrea Damante che nel corso di un'intervista a Verissimo ha rivelato di essere venuto a conoscenza della frequentazione tra la sua ex Giulia De Lellis e il suo amico Carlo Beretta attraverso i social: Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa. Una doccia fredda per l'ex tronista, che non ha nascosta l'amarezza per quanto scoperto: Io e Carlo stavamo costruendo un'amicizia importante.

