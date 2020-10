19 143 casi | 91 morti Iss | State a casa Pregliasco | Pensare al lockdown

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuova impennata dei contagi da Coronavirus, saliti a 19.142 (+3.064) con il record di 182.032 tamponi (+12mila). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 91 decessi. In Lombardia i nuovipositivi sfiorano quasi le 5mila unita' (4.916), mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002... Segui su affaritaliani.it

you_trend : ?? #Coronavirus, 23 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 186.002 • Deceduti: 37.059 (+91) • Dimessi/Guariti: 261.80… - TgLa7 : #Covid: +19.143 nuovi casi su 182 mila tamponi,91 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 23 ottobre: i nuovi casi sono 19.143, 91 le vittime - luisaloffredo28 : #Coronavirus, 19.143 nuovi casi in 24 ore e tasso di positività oltre il 10%. In terapia intensiva 1.049 pazienti.… - scorpio66966 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 23 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 186.002 • Deceduti: 37.059 (+91) • Dimessi/Guariti: 261.808 (+2.352… -

Ultime Notizie dalla rete : 143 casi

Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrati 19.143 nuovi casi e oltre mille ricoveri in terapia intensiva, 91 i morti. Verso un nuovo Dpcm entro il ...ROMA, 24 OTT - Nuovo picco di contagi in Italia. I nuovi 19.143, con oltre 182mila tamponi, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. In calo invece l'incremento delle vittime, 91 in un giorno.