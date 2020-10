Virtus Entella-Venezia | fischio d’inizio slitta alle ore 15 di sabato 24 ottobre

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ild’inizio di, gara di Serie B in programma24, si giocheràore 15:00 e non14:00 come previsto. La variazione è stata fatta “su richiesta dei club e viste le prescrizioni dell’Asl 4 Liguria per permettere di conoscere l’esito del ciclo di test/accertamenti a cui si sottoporrà la squadra di casa” come si legge in una nota della Lega B.