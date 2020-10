VIDEO Jannik Sinner-Herbert 2-0 | highlights e sintesi L’azzurro vola ai quarti di finale dell’ATP 250 di Colonia

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020)ha sconfitto Pierre-Huguesper 6-3, 6-1 e si è qualificato aididel torneo ATP 250 diII. Il tennista italiano si è imposto in due set nei confronti del francese: nel primo parziale c’è stata una fase di break e controbreak, nella seconda frazione il nostro portacolori ha dominato in lungo e in largo. Il 19enne ha staccato agevolmente il passaggio del turno sul cemento indoor della località tedesca e ora si appresta ad affrontare il transalpino Gilles Simon, oggi capace di liquidare il quotato canadese Denis Shapovalov. Di seguito ilcon glie ladiall’ATP 250 di ...