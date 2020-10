Via al concorso per la scuola, tra proteste e polemiche (Di giovedì 22 ottobre 2020) Via al maxi concorso nella scuola per il reclutamento di 32mila insegnanti della secondaria di primo e secondo grado. I primi 1.645 candidati dei 64.563 iscritti hanno varcato la soglia di 171 aule selezionate in tutte le province italiane che ospiteranno le prove selettive. Nelle scorse settimane il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, aveva più volte ribadito che questo concorso si sarebbe svolto in sicurezza, candidati dislocati sul territorio, in piccoli gruppi per evitare assembramenti. Nel Lazio, oggi sono circa una trentina gli istituti coinvolti nella prova per la classe di italiano, storia e geografia per la scuola secondaria di secondo grado. Un calendario articolato che vedrà coinvolte diverse scuole per le diverse classi di concorso. Alcuni sono stati coinvolti oggi, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Via al maxinellaper il reclutamento di 32mila insegnanti della secondaria di primo e secondo grado. I primi 1.645 candidati dei 64.563 iscritti hanno varcato la soglia di 171 aule selezionate in tutte le province italiane che ospiteranno le prove selettive. Nelle scorse settimane il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, aveva più volte ribadito che questosi sarebbe svolto in sicurezza, candidati dislocati sul territorio, in piccoli gruppi per evitare assembramenti. Nel Lazio, oggi sono circa una trentina gli istituti coinvolti nella prova per la classe di italiano, storia e geografia per lasecondaria di secondo grado. Un calendario articolato che vedrà coinvolte diverse scuole per le diverse classi di. Alcuni sono stati coinvolti oggi, ...

