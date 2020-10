Salvini sfida Fedez sulla cassa integrazione e stuzzica Conte: “Gli faccia un’altra telefonata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Salvini sfida Fedez sulla cassa integrazione e punzecchia il Presidente del Consiglio, invitandolo ironicamente a scomodare il rapper e sua moglie, anche su questo tema. Salvini fa esplicito riferimento alla telefonata di Conte a Fedez per coinvolgere lui e sua moglie nella missione mascherine: il Presidente del Consiglio ha chiesto aiuto al rapper e all’influencer per sensibilizzare i più giovani all’utilizzo continuo e costante dei dispositivi di protezione individuale, mascherina in primis. Che sia chirurgica, di stoffa, FFP 2, FFP3, KN95, è di fondamentale importanza, ai fini del Contenimento dei contagi da Coronavirus, il corretto utilizzo della mascherina che va indossata coprendo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020)e punzecchia il Presidente del Consiglio, invitandolo ironicamente a scomodare il rapper e sua moglie, anche su questo tema.fa esplicito riferimento alla telefonata diper coinvolgere lui e sua moglie nella missione mascherine: il Presidente del Consiglio ha chiesto aiuto al rapper e all’influencer per sensibilizzare i più giovani all’utilizzo continuo e costante dei dispositivi di protezione individuale, mascherina in primis. Che sia chirurgica, di stoffa, FFP 2, FFP3, KN95, è di fondamentale importanza, ai fini delnimento dei contagi da Coronavirus, il corretto utilizzo della mascherina che va indossata coprendo ...

ginosa15 : @LorenzoZL74 @nonexpedit Lo è alla semplicemente perchè ha un partito inesistente. Gratti la Meloni e sotto non tro… - sirmalo : Questi se ne sbattono i coglioni e pensano alla sfida per Milano e Roma...#Berlusconi e #Salvini e candidato di lus… - PonytaEle : RT @F_Rossi_: Alla fine la sfida interna alla #Lega non è tra #eruoscettici ed #europeisti, ma tra #coprifuochisti e #anticoprifuochisti...… - F_Rossi_ : Alla fine la sfida interna alla #Lega non è tra #eruoscettici ed #europeisti, ma tra #coprifuochisti e… - mattinodipadova : POLITICA / L'inviato di Salvini a Padova preparare la sfida del Carroccio alle Comunali del 2022: l'intervista -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sfida Coronavirus, Salvini sfida Conte: “Governatori Lega diranno no a nuove chiusure” Il Primato Nazionale Elezioni a Roma, spunta l’ipotesi Guido Bertolaso

Altro giro, altra corsa. Guido Bertolaso torna di moda: il nome è uscito fuori dalle proposte come candidato sindaco di Roma nell’orbita del ...

Toschi, Dompè e Bertolaso. Il centrodestra fa i primi nomi

Vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini per vagliare la lista di nomi per le Comunali. Ipotesi Baresi a Milano ...

Altro giro, altra corsa. Guido Bertolaso torna di moda: il nome è uscito fuori dalle proposte come candidato sindaco di Roma nell’orbita del ...Vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini per vagliare la lista di nomi per le Comunali. Ipotesi Baresi a Milano ...