Rilevamento geologico a La Fossa di Vulcano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Nel corso delle ultime settimane Vulcanologi dell’INGV e dell’università di Bologna hanno condotto nuovi rilievi geologici e cartografici sul cono attivo de La Fossa di Vulcano, al fine di creare una mappa di maggior dettaglio dei prodotti emessi dal più recente apparato vulcanico dell’isola e di valutarne meglio la pericolosità. La fotografia mostra il settore Nord del Cratere di La Fossa. In primo piano, la parte sommitale della Colata di Pietre Cotte, eruttata nel 1739, interessata da alterazione idrotermale ed emissione di gas. Sullo sfondo le Isole di Alicudi, a sinistra, e Filicudi, a destra”, si legge in un articolo pubblicato su INGVvulcani.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Nel corso delle ultime settimanelogi dell’INGV e dell’università di Bologna hanno condotto nuovi rilievi geologici e cartografici sul cono attivo de Ladi, al fine di creare una mappa di maggior dettaglio dei prodotti emessi dal più recente apparato vulcanico dell’isola e di valutarne meglio la pericolosità. La fotografia mostra il settore Nord del Cratere di La. In primo piano, la parte sommitale della Colata di Pietre Cotte, eruttata nel 1739, interessata da alterazione idrotermale ed emissione di gas. Sullo sfondo le Isole di Alicudi, a sinistra, e Filicudi, a destra”, si legge in un articolo pubblicato su INGVvulcani.L'articolo MeteoWeb.

AIVulcan : INGV, Università di Bologna and Bari together for the geological survey of this wonderful active crater. I just saw… - marconeri61 : I just saw Rilevamento geologico a La Fossa di Vulcano - Click to see also ? -

Ultime Notizie dalla rete : Rilevamento geologico Rilevamento geologico a La Fossa di Vulcano MeteoWeb No alla miniera di titanio nel Parco del Beigua

L’allarme lo aveva nuovamente lanciato pochi giorni fa il presidente di Legambiente Liguria Santo Grammatico: «Apprendiamo dell’intenzione della Cet, la No alla miniera di titanio nel Parco del Beigua ...

Business news: società Pgnig ed Eru firmano intesa per la produzione di idrocarburi

La società energetica polacca Pgnig e l'ucraina Eru hanno sottoscritto un accordo per un progetto di esplorazione e di produzione in ...

L’allarme lo aveva nuovamente lanciato pochi giorni fa il presidente di Legambiente Liguria Santo Grammatico: «Apprendiamo dell’intenzione della Cet, la No alla miniera di titanio nel Parco del Beigua ...La società energetica polacca Pgnig e l'ucraina Eru hanno sottoscritto un accordo per un progetto di esplorazione e di produzione in ...