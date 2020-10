Recensione Serious Sam 4 | rispolverare il passato per parodizzare il presente

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 22 ottobre 2020)Sam 4, l’ultimo arrivato di una serie quasi ventennale, si propone come un’interessante parodia degli sparatutto contemporanei: scopriamolo assieme in questaIl genere degli sparatutto in prima persona ha vissuto diversi mutamenti di forma nel corso degli ultimi quindici anni. Dalle distopie immersive di Half-Life 2, al fuoco distruttore del secondo Far Cry, fino al fotorealismo grafico e fisico di Crysis, sembra che quella spinta innovativa verso la quale il settore stava puntando sia finita da un po’ per lasciare spazio a soluzioni più immediate e semplificate. A parere di chi scrive, la chiave di volta va ricercata nell’arrivo sul mercato del primo Call of Duty: Modern Warfare. Lungi dal voler indicare a tutti i costi un colpevole della stagnazione a cui abbiamo assistito nell’ultimo decennio, ...