Napoli, il dramma della Whirpool: confermata la chiusura

L'azienda conferma il blocco alla produzione dello stabilimento di Napoli dal 31 ottobre. E' quanto emerge dal tavolo di confronto al Mise La fine si avvicina. Ad oggi non sono valse abbastanza le lotte durissime di questi mesi e la lunga trattativa del Mise. La Whirpool di Napoli chiuderà, fermerà la produzione il 31 ottobre.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dramma Coronavirus a Napoli, nel piazzale del Cotugno ore di attesa e carabinieri Il Mattino WHIRLPOOL - UGL, Spera sulla chiusura del sito di Napoli: "Ci auguriamo che il Governo intervenga per scongiurare l’ennesimo schiaffo al Sud"

"Whirlpool dopo 18 mesi conferma la cessazione delle attività produttive dell’unico sito produttivo del sud di via Argine a Napoli a partire dal 31 ottobre". Lo dichiara il Segretario Nazionale UGL me ...

Coronavirus, il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli: “Tracciamento saltato, con questa crescita non reggiamo altre due settimane”

“Il sistema di tracciamento in capo alle Asl mi pare chiaramente saltato e con questo tasso di crescita dei contagi non reggiamo neanche per altre due settimane. Gli effetti dei provvedimenti di quest ...

